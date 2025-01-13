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Bayburt'ta Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Besledi

Bayburt'ta Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Besledi
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Bayburt TOBB Örence İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sokak hayvanlarını besleyerek hayvan sevgisi ve bakımının önemine dikkat çekti.

Bayburt TOBB Örence İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, sokak hayvanlarını beslediler.

Okulun duyarlı öğrencileri, sokak hayvanlarına karşı olan sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, kendi aralarında topladıkları paralarla mama alarak, sokak hayvanlarını doyurdular. Öğrenciler yaptıkları etkinlikte, hayvan sevgisi ve bakımının önemi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı köy sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Hayvanları elleriyle besleyen öğrenciler, hayvanların aynı zamanda sevgi ve ilgiye de ihtiyaçları olduğunu belirterek, öğretmenleri gözetiminde hayvanları sevdiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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