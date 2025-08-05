Bayburt'ta Öğrenci Yurtları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve Öğrenci Yurtları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesi yurtlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, öğrenci yurtlarındaki hizmetlerin durumu, güvenlik önlemleri ve ulaşım imkanları ele alındı. Yurt müdürlerinden ve kurum amirlerinden detaylı bilgiler alan Vali Eldivan, üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması için tüm çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

Öğrenci memnuniyetinin önemine vurgu yapan Vali Eldivan, yurt müdürlerinden gençlerin makul taleplerine duyarlılıkla yaklaşmalarını, ders çalışma ortamlarının en iyi şekilde planlanmasını ve öğrencilerin huzur içinde barınabilecekleri bir ortamın sağlanmasını istedi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona ererken, Vali Eldivan tüm katılımcılara çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT