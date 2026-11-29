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Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında kadınlara yönelik düzenlenen sohbet programları devam ediyor.

Diyanet Gençlik Merkezindeki programa, Zahit Efendi İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu'nda öğrenim gören kadınlar katıldı. Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, 'Ailede fedakarlık, diğerkamlık ve isar ahlakı' başlıklı sohbet gerçekleştirdi. Sohbette, aile bireylerinin birbirine karşı anlayışlı ve fedakar davranmasının, ihtiyaç duyduklarında birbirlerine destek olmalarının ve paylaşmanın aile bağlarını güçlendirmedeki önemi üzerinde duruldu. Kişinin kendi ihtiyaçlarının yanı sıra aile bireylerinin ihtiyaçlarını da gözetmesinin, aile içindeki dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiği vurgulandı.

Program, aile içi iletişim, karşılıklı anlayış ve paylaşmanın önemine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı