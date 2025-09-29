Haberler

Bayburt'ta Miniklerden Filistin'e Destek: Kağıt Gemiler Çoruh Nehri'nde
Bayburt'ta düzenlenen 'Gönlümüz Filistin'le, Gemilerimiz Çoruh'ta' etkinliğinde çocuklar, Filistin'e destek vermek amacıyla kağıt gemiler yaptılar ve bunları Çoruh Nehri'ne bıraktılar.

Bayburt'ta düzenlenen 'Gönlümüz Filistin'le, Gemilerimiz Çoruh'ta' etkinliğinde minikler, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla boyadıkları kağıt gemileri Çoruh Nehri'ne bıraktı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt Şubesi tarafından 'Gönlümüz Filistin'le, Gemilerimiz Çoruh'ta' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte hazırladıkları kağıt gemileri Filistin bayrağı renklerinde boyadı. Yeni Şehir Parkı'nda bir araya gelen minikler, küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla yaptıkları gemilerin üzerine sevgi ve destek notları yazdı. Boyadıkları gemileri Çoruh Nehri'ne bırakan çocuklar, Filistin'e destek mesajı verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
