Bayburt'ta köye inen aç ayı kurdun tavşanı kovaladığı noktada yiyecek aradı

Bayburt'un Üzengili köyünde kış uykusundan uyanan bir ayı, gece saatlerinde yerleşim alanına inerek yiyecek aradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının bir süre dolaştıktan sonra motosiklet sesiyle kaçtığı anlar yer aldı. Aynı noktada daha önce bir kurdun tavşanı kovaladığı anlar da kaydedilmişti.

Bayburt merkeze bağlı Üzengili köyünde daha önce kurdun tavşanı kovaladığı noktada, bu kez yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı, gece saatlerinde köy yerleşim alanına indi. Bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ayının çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Bir süre bölgede dolaşan ayı, çevreden geçen motosikletin sesiyle irkildi. Sesi duyar duymaz harekete geçen ayı, geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Aynı noktada daha önce de bir kurt, tavşanı kovalamıştı. Tavşan, hızlı manevralarıyla kurdun takibinden kurtulurken, o anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
