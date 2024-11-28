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Bayburt'ta Kara Saplanan Mercedes'e Esnaf ve Vatandaş Yardım Etti

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Bayburt'ta buzlanma nedeniyle kara saplanan lüks Mercedes otomobil, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardım eliyle kurtarıldı. Sürücü Oğuz Özdemir, yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayburt'ta kara saplanan Mercedes otomobilin yardımına esnaf ve vatandaşlar yetişti

BAYBURT - Bayburt şehir merkezindeki buzlanma ve kar nedeniyle Mercedes marka otomobil kara saplandı, otomobilin sürücüsü zor anlar yaşadı. 55 TS 388 plakalı, Mercedes marka lüks otomobilin sürücüsü Oğuz Özdemir'in arabasının tekerleri kara gömüldü. Kara saplanan sürücünün yardımına koşan esnaf, vatandaş ve polis otomobili saplandığı yerden el birliğiyle çıkardı.

Sürücü Özdemir, arabasını Şeyhhayran Mahallesi, Cumhuriyet İlkokulu karşısındaki boş alana park etti. Özdemir, geri döndüğünde ise aracını park ettiği yerden bir türlü çıkaramadı. Olduğu yerde sürekli patinaj çeken sürücünün yardımına etrafta bunan esnaflar, yoldan geçen vatandaşlar ve o sırada görevi başında bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İlker Soydan yetişti.

Duyarlı vatandaşların ve şube müdürünün yardımıyla, Özdemir saplandığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Sürücü Özdemir, insanların yardımı sayesinde aracını bulunduğu yerden çıkardığını ifade ederek, kendisine yardıma gelenlere teşekkür etti.

Bayburt'ta Kara Saplanan Mercedes'e Esnaf ve Vatandaş Yardım Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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