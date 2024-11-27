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Bayburt'ta Kapalı Köy Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bayburt'ta kapalı köy yollarında kar temizliği ve yol açma çalışmaları sürmekte. Vali Mustafa Eldivan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerin özverisini takdir etti.

Bayburt'un kapalı köy yollarında yol açma çalışmaları yapılıyor

BAYBURT - Bayburt'ta kapalı köy yollarında kar temizliği ve yol açma çalışmaları ekiplerce titizlikle sürdürülüyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise köy yollarında gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Eldivan'a, incelemelerinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

Vali Eldivan, Bayburt Valiliği koordinesinde emniyet, jandarma, karayolları ve özel idare ekiplerinin çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti. Vali Eldivan, yolları kullanan sürücülerden tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi. Öte yandan ekipler, ulaşıma kapalı olan 9 köy yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi bölgede yoğun çalışmalarına gece boyunca da devam etti.

Bayburt'ta Kapalı Köy Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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