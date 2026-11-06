Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta kadınlar 'Kurtarıcı Kurallar' kitabını tahlil etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta kadınlar 'Kurtarıcı Kurallar' kitabını tahlil etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü'nün 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesinde kadınlara yönelik kitap tahlili yapıldı. Diyanet Gençlik Merkezindeki programda 'Kurtarıcı Kurallar' okundu; Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Kur'an kursu öğreticileri ve kadınlar katıldı.

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve değerlerin günlük yaşama yansıtılması amacıyla yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamındaki etkinlikler devam ediyor.

Proje çerçevesinde Diyanet Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik kitap tahlili programı düzenlendi. Programda Kurtarıcı Kurallar adlı kitap okunarak eser üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kitapta ele alınan konular üzerinden aile hayatı, bireysel sorumluluklar ve değerlerin günlük yaşamdaki yeri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, eserdeki düşünceleri kendi deneyimleriyle ilişkilendirerek görüşlerini paylaştı. Programa Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Kur'an kursu öğreticileri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

2 öğretmenin öldürüldüğü köyde yas var! Eğitime ara verildi
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark