Bayburt'ta kadınlar 'Kurtarıcı Kurallar' kitabını tahlil etti

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Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve değerlerin günlük yaşama yansıtılması amacıyla yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamındaki etkinlikler devam ediyor.

Proje çerçevesinde Diyanet Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik kitap tahlili programı düzenlendi. Programda Kurtarıcı Kurallar adlı kitap okunarak eser üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kitapta ele alınan konular üzerinden aile hayatı, bireysel sorumluluklar ve değerlerin günlük yaşamdaki yeri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, eserdeki düşünceleri kendi deneyimleriyle ilişkilendirerek görüşlerini paylaştı. Programa Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Kur'an kursu öğreticileri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı