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Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Standı Açıldı

Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Standı Açıldı
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Bayburt Devlet Hastanesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla hastanede stant açtı. KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve vatandaşlara acil durum numaraları hatırlatıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Bayburt Devlet Hastanesi iş birliğinde hastanede stant açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri ve sağlık çalışanları konuyla alakalı vatandaşları bilgilendirdi.

Açılan stantta hasta ve hasta yakınlarına KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi. Telefonlarına uygulamayı indiremeyen vatandaşlara personeller yardımcı oldu. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 183 ve 112 numaralı acil çağrı hatlarından yardım alınabileceğinin hatırlatıldığı stantta, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında da önemli bilgiler aktarıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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