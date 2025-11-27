Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Faaliyeti

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilen farkındalık faaliyetinde vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ile ilgili bilgiler verilerek, bilgilendirici broşürler ve turuncu anahtarlıklar dağıtıldı. Araçlarda bulunan çocuklara ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psiko-sosyal destek personellerince turuncu balonlar hediye edildi. Bilgilendirme faaliyetinde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapılarak, vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirmesine yardımcı olundu. - BAYBURT