Bayburt'ta istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi

Bayburt'ta istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 2. olağan toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ile mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Kurul üyeleri, 2026 yılına ilişkin planlamalar kapsamında görüş ve önerilerini paylaştı.

Kurumlar arası koordinasyonun da ele alındığı toplantıda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ve istihdam çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı