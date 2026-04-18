Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sürekli işçilere İSG eğitimi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi. Eğitimler, uzmanlar tarafından yüz yüze gerçekleştirildi ve iş güvenliği ile ilgili önemli konular ele alındı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim ve tesislerde görev yapan sürekli işçilere, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğitimler, yüz yüze gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Beste Güven Tuluğ ile Uzm. Dr. Hasibe Kolcu, iş güvenliği uzmanları Kimya Mühendisi Şinasi Saatci ve Çevre Yüksek Mühendisi Muhammed İhsan Kahveci tarafından verilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel, hukuki, teknik ve sağlık konuları ele alındı. Eğitimlerde ayrıca çalışanların görev alanlarına ilişkin risk unsurları üzerinde duruldu.

Tamamlanan İlk grup eğitimlerin, planlanan takvim çerçevesinde diğer gruplara da verileceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
