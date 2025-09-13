Bayburt'ta II. Ulusal Otizm Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bayburt'ta yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve geleceğe yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
II. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında Bayburt'ta İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında yapılan toplantıya, paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Bayburt'ta yürütülen faaliyetlere ilişkin veriler sunularak, mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel