Haberler

Bayburt'ta II. Ulusal Otizm Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta II. Ulusal Otizm Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bayburt'ta yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve geleceğe yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

II. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında Bayburt'ta İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında yapılan toplantıya, paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Bayburt'ta yürütülen faaliyetlere ilişkin veriler sunularak, mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik istişareler yapıldı. Gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.