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Bayburt'ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Bayburt'ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzı ve halk sağlığı için il genelindeki işletmelerde hijyen, etiket ve son tüketim tarihi gibi unsurları denetlemeye devam ediyor.

Bayburt'ta vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, gıda kontrol ve denetim görevlilerince il genelindeki işletmelerde denetimler yapıldı. Denetimlerde hijyen şartları, mevzuata uygunluk, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile ürünlerin muhafaza ve depolama şartları titizlikle incelendi.

Yapılan kontrollerle tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması hedeflenirken, mevzuata aykırı durumların önüne geçilmesi için gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik denetimlerin yıl boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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