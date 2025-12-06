Haberler

Bayburt'ta Filistin için düzenlenen hayır çarşılarında 1 milyon liranın üzerinde bağış toplandı

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hayır çarşılarında, 'Bayburt Filistin'in Yanında' sloganıyla 1 milyon 88 bin 296 lira 45 kuruş bağış toplandı. Toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından ' Bayburt Filistin'in Yanında' sloganıyla düzenlenen hayır çarşılarında, Filistin için 1 milyon 88 bin 296 lira 45 kuruş bağış toplandı.

Toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim edildi. Danacı, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında durduğunu belirterek, "Filistin ve Gazze'deki acıları yüreğinde hisseden necip milletimiz, burada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamıştır. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Hayır çarşılarından elde edilen 1 milyonun üzerindeki bağış, Filistin halkı yararı için bölgeye ulaştırılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
