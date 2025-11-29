Bayburt'ta Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşıları Kuruldu

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla kentin farklı noktalarında hayır çarşıları kurularak, satışlar yapıldı. Hayır çarşılarından elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

Yusufiye Camii, Hz. Ömer Camii, Zülküf Bozkurt Camii, Esentepe Camii, Arpalı Yeni Cami ve Mutlu Köyü Camii'nde kurulan hayır çarşılarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu hayır çarşılarından elde edilen gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim edildi.

Yardımları kabul eden Müftü Danacı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine ve katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. - BAYBURT