Bayburt'ta Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Toplantı Düzenlendi
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Aydıntepe'deki okul müdürleriyle bir araya gelerek 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde hedefleri ve stratejileri değerlendirdi.
Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler, okullarda yürütülecek eğitim faaliyetleri, akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejiler ve eğitimde kaliteyi yükseltme çalışmaları ele alındı. Kahraman, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel