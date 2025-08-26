Bayburt'ta Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Toplantı Düzenlendi

Güncelleme:
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Aydıntepe ilçesindeki okul müdürleriyle bir araya gelerek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni döneme ilişkin hedefler, okullarda yürütülecek eğitim faaliyetleri, akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejiler ve eğitimde kaliteyi yükseltme çalışmaları ele alındı. Kahraman, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
