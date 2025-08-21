Bayburt'ta Danışanlar İçin Piknik ve Tekne Turu Düzenlendi

Bayburt'ta Danışanlar İçin Piknik ve Tekne Turu Düzenlendi
Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, danışanlarına yönelik düzenlediği piknik ve tekne turu ile sosyal yaşama katılımı desteklemeyi amaçladı. Etkinlikte danışanlar doğa ile iç içe moral buldu.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), kurum dışı etkinlikler kapsamında danışanlarına yönelik Demirözü'nde piknik ve tekne turu düzenledi. Danışanlar, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de moral buldu.

Danışanların sosyal yaşama katılımını desteklemek, günlük yaşam motivasyonlarını artırmak ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Danışanlar, doğal ortamda birbirleriyle sosyalleşme imkanı da buldu. Ayrıca, etkinlik sırasında bireysel ihtiyaç ve hassasiyetlere özen gösterildi. Bu tür etkinliklerin danışanların toplumsal uyumunu güçlendirdiği ve psikolojik iyilik hallerine pozitif katkı sağladığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
