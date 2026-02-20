Haberler

Bayburt'ta "Büyük Aile Sofraları" iftarı şehit aileleri ve gazilerle paylaşıldı


Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

İftar programında konuşan Vali Eldivan, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra il protokolü katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
