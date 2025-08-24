Bayburt'ta Baba ve Kızı Bozayı ile Karşılaştı

Bayburt'ta gezintiye çıkan baba ve kızı, ağaçlık alanda bozayıyla karşılaştı. Baba, o anları cep telefonuyla kaydederken küçük kızı heyecanla bağırdı.

Bayburt'ta gezintiye çıkan baba ve kızı, Gez köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda bir bozayıyla karşılaştı. İlk kez ayı gören baba, o anları cep telefonuyla kaydederken, küçük kızının heyecanı sesine yansıdı.

Kahraman Helvacı, kızıyla birlikte yolda seyir halindeyken ağaçlık alanda bir hareketlilik fark etti. Dikkatli bakınca ağaçların arasındakinin bir bozayı olduğunu anlayan Helvacı, araçtan inerek cep telefonuyla ayıyı görüntüledi.

Helvacı, cep telefonuyla ayıyı kayıt altına alırken, yanındaki kızı büyük bir heyecanla "Ayı geliyor, ayı" diyerek bağırdı. Küçük kızın sesiyle irkilen ayı, bir süre baba ve kızını uzaktan izledikten sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
