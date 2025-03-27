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Bayburt'ta 8 Düzensiz Göçmen ve İnsan Taciri Yakalandı

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Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda 5 düzensiz göçmen ile birlikte 3 insan taciri yakalandı. Yakalanan göçmenlerden iki tanesi sınır dışı edilirken, 18 yaşından küçük 3 göçmen ise sosyal hizmetlere teslim edildi.

Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve 3 insan taciri yakalandı

BAYBURT - Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkan sağlayan 3 insan taciri yakalandı. Yakalanan göçmenlerden ikisi sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 3 göçmen ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye'ye girmelerini sağlayan 3 şüpheli şahıslardan 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli şahıs da serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

İdari işlemleri tamamlanan 5 düzensiz göçmenden ikisi sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne, 18 yaşından küçük 3 düzensiz göçmen ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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