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Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi
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Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen resepsiyona şehit aileleri, gaziler ve il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan video gösterimi izlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirterek, büyük zaferin beraberlikle geleceğe taşınan eşsiz bir miras olduğunu ifade etti.

Eldivan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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