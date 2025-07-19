Bayburt Müftülüğü Yetim Çocuklar İçin Ev Yenileme Kampanyası Başlattı

Bayburt Müftülüğü Yetim Çocuklar İçin Ev Yenileme Kampanyası Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü, 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' kampanyasıyla yetim çocukların evini onarıp eşyalarını yenileyerek ailelerin mutluluğuna katkı sağladı.

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında yetim çocukları bulunan ailenin evini onararak, eşyalarını yeniledi.

Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlarca yürütülen çalışmalarda evde boya, badana, tamirat işleri yapılarak, eşyalar yenilendi. Yenilenen evlerine kavuşan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Evinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren anne, çocuklarının mutluluğuna katkı sunan Bayburt Müftülüğüne desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.