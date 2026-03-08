Haberler

Bayburt jandarması kadın esnaf ve öğretmenlerin kadınlar gününü kutladı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnaf ve öğretmenleri ziyaret ederek çiçekler verdi ve sohbet etti.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kadın esnaf ile öğretmenleri ziyaret ederek, çiçek verdi.

Kent merkezindeki iş yerleri ve okullarda gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Jandarma personeli, bir süre sohbet ettiği kadın çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten kadınlar ise jandarma personeline teşekkür etti. - BAYBURT

