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Bayburt İl Müftülüğünde Emekli Personel İçin Veda Programı Düzenlendi

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Bayburt İl Müftülüğünde hizmet süresini tamamlayarak emekli olan ve tayini çıkan personel için veda-vefa programı düzenlendi. İl Müftüsü Bayram Danacı, emekli olan personellere plaket takdim ederek yeni hayatlarında sağlık ve mutluluklar diledi.

Bayburt İl Müftülüğünde, hizmet süresini tamamlayarak emekli olan ve tayini çıkan personel için veda-vefa programı düzenlendi.

Bayburt Müftülüğünden emekli olan İlhan Kelleci, Kasım Öz ve tayini çıkan Şube Müdürü Kemal Çelebi için veda/vefa programı organize edildi.

İl Müftüsü Bayram Danacı, düzenlenen programda emekli olan İlhan Kelleci ve Kasım Öz'e plaket takdim ederek emeklilikten sonraki hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Müftü Danacı, Bayburt Müftülüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Samsun'un Alaçam ilçesine Şube Müdürü olarak atanan Kemal Çelebi'ye de yeni görev yerinde başarılar dileyerek, hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Törene müftü yardımcıları Abdullah Aksoy, Nurettin Akgül, Fatma Tuba Altın ve müftülük personeli katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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