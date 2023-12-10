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Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Sabah Namazı Buluşması' düzenlendi

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Bayburt İl Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi. Programda beraberlik vurgusu yapıldı ve öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, beraberlik vurgusu yapıldı.

Tarihi Ulu Camisinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sabah namazının ardından yapılan tesbihat, zikir ve duanın ardından öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazı buluşmalarının devam etmesini isteyen üniversite öğrencileri, düzenlenen programdan memnun kaldıklarını belirterek, programı düzenleyen Bayburt İl Müftülüğüne teşekkür ettiler.

Programa İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Şube Müdürü Ömer Turan, vaizler Halil İbrahim Yıldız, Saliha Yaşaroğlu, Hacer Dursun, KYK ve gençlik manevi danışmanları Muzaffer Aygün, Turan Erdoğan, İsmail Çalgın ve Hanife Durak katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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