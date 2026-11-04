Bayburt Gençlik Merkezi okçuları bağımlılıkla mücadelede okçuluk ve binicilik yaptı

Bayburt Gençlik Merkezi okçuları bağımlılıkla mücadelede okçuluk ve binicilik yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü gençleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği'nde düzenlenen programa katıldı. Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle doğa yürüyüşü, okçuluk ve binicilik yapan gençler, Psikolog Ebrar Saka ile sağlıklı yaşam üzerine sohbet etti.
Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü gençleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği'nde düzenlenen programda çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.
Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğa yürüyüşünün ardından açık alanda okçuluk atışı yaptı ve binicilik deneyimi yaşadı.
Programa konuk olarak katılan Psikolog Ebrar Saka, gençlerle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sohbet etti.
Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlenen program, köfte ekmek ikramıyla sona erdi.