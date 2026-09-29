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Bayburt Fen Lisesi'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın eserleri panelde anlatıldı

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Bayburt Fen Lisesi'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın eserleri panelde anlatıldı
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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Bayburt Fen Lisesi'nde düzenlenen panelde, Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri ele alındı. Öğrenci sunumlarında Dağcı'nın eserleri savaş, sürgün, vatan, hafıza ve özlem temalarıyla değerlendirildi.

Bayburt Fen Lisesinde, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı panel düzenlendi.

'Gurbet, Sürgün ve Vatan Çizgisinde Bir Hayat' başlığıyla gerçekleştirilen panelde Dağcı'nın eserleri, savaş, sürgün, vatan, hafıza, özlem ve ayrılık temaları üzerinden değerlendirildi.

Bayburt Fen Lisesi konferans salonundaki programın panel başkanlığını Zeynep Rana Yazgan üstlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlarda Cengiz Dağcı'nın hayatı, Kırım'ın tarihi ve siyasal arka planı ile eserlerinde işlediği farklı temalar ele alındı.

Program, öğrencilerin Cengiz Dağcı'nın edebi dünyasını ve eserlerini farklı yönleriyle tanımasına imkan sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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