Bayburt Demirözü'nde piknik yapan Mikail Şeker, tilkiyi elleriyle besledi

Bayburt Demirözü'nde piknik yapan Mikail Şeker, tilkiyi elleriyle beslediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Demirözü'ndeki mesire alanına piknik yapmaya giden Mikail Şeker, çimlere uzanıp çağırdığı tilkiyi elleriyle besledi. Aç olduğunu düşündüğü hayvana yiyecek veren Şeker'in tilkiyle kurduğu dostluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bayburt'ta yaşayan Mikail Şeker'in tilkiyle kurduğu dostluk renkli görüntüler oluşturdu. Şeker, tilkinin aç olabileceğini düşünerek hayvanı elleriyle besledi.
Demirözü mesire alanına piknik yapmaya giden Şeker, çimlere uzanarak tilkiyi çağırdı. Ürkekliğiyle bilinen tilki, bir süre sonra Şeker'in yanına geldi. Hayvanın aç olduğunu düşünen Şeker, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye verdi.
Karnını doyuran tilki, daha sonra piknik alanından uzaklaşırken Şeker'in hayvanla kurduğu dostluk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı