Bayburt Belediyesi 2024 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi 2024 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme geçilmeden önce Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, "2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni yılın Bayburt'a, Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk İslam Dünyası'na hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kulandı.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT