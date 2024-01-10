Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, "Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile görevlerinin başında olan basın mensuplarımız görevlerini layıkıyla yerine getirebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır.

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basınımız önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla da demokrasinin temel unsurlarından biridir. Sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Bu vesile ile eski bir basın mensubu olarak aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum." - BAYBURT