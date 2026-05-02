Bayburtlu Öğrencilerden Çevreye Duyarlı Davranış: 55 Kilo Atık Pil Toplandı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 55 kilo atık pil toplayarak geri dönüşüm sürecine kazandırdı.

Okulun Çevre Koruma Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler destek verdi. Çalışma kapsamında okulda biriktirilen atık piller, geri dönüşüme gönderilmek yetkililere teslim edildi.

Kampanyayla öğrenciler hem çevre bilinci kazandı hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

Atık pillerin içerdiği ağır metaller nedeniyle toprağa ve su kaynaklarına zarar verdiği, bu tür atıkların doğaya bırakılmadan geri dönüşüme kazandırılması gerektiği kaydedildi. - BAYBURT

