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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Risk Haritası'nda 81 il arasında ilk oldu

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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Risk Haritası'nda 81 il arasında ilk oldu
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Risk Haritası'nda 81 il arasında ilk sırada yer aldı. İl genelinde vakaların yüzde 93,3'ü tamamlanırken dış paydaşlara yönlendirilenlerde yüzde 97,9 başarıya ulaşıldı; Vali, İl Müdürü ve personele başarı belgesi takdim etti.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İl Müdürleri Çalışma Karnesi-2. Çeyrek Dönem' değerlendirmesinde Sosyal Risk Haritası çalışmaları kapsamında 81 il arasında ilk sırada yer aldı. Değerlendirmede il genelinde vakaların yüzde 93,3'ü tamamlanırken dış paydaş kurumlara yönlendirilen vakalarda yüzde 97,9 başarı oranına ulaşıldı.

Başarıları dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, müdür yardımcıları ve kurum personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi. Belgeler, Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi.

Değerlendirmede elde edilen sonuçlarda sosyal hizmet çalışmalarının koordineli yürütülmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaşılması ve kurumlar arası iş birliği etkili oldu.

Vali Eldivan, Köse'yi ve personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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