Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Bayat Kaymakamlığı, Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlar İçin Kimlik Kartı Yenileme Hizmeti Sunuyor

Bayat Kaymakamlığı, Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlar İçin Kimlik Kartı Yenileme Hizmeti Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaymakamlık, kimlik kartlarını yenileyemeyen hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Nüfus Müdürlüğü, kuruma gelemediği için başvuruda bulunamayan vatandaşlardan kimlik işlemlerini ikametgahlarında alıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kimlik kartlarını yenileyemeyen hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kaymakamlık harekete geçti.

Bayat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yenileme işleminin İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bayat Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğümüz kuruma gelme imkanın olmayan vatandaşlarımıza yönelik, bugün Derbent köyünde vatandaşımızın kimlik başvurusunu ikametgahında aldılar" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zam kar kış dinlemiyor! Tabeladaki rakam anahtarı evde bıraktıracak
img

Hadise'nin yeni klibinde cesur sahneler
img

Sınıfın ortasında öğretmeni silahla vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.