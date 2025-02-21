Bayat Kaymakamlığı, Hasta ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlar İçin Kimlik Kartı Yenileme Hizmeti Sunuyor
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaymakamlık, kimlik kartlarını yenileyemeyen hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Nüfus Müdürlüğü, kuruma gelemediği için başvuruda bulunamayan vatandaşlardan kimlik işlemlerini ikametgahlarında alıyor.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kimlik kartlarını yenileyemeyen hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kaymakamlık harekete geçti.
Bayat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yenileme işleminin İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bayat Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğümüz kuruma gelme imkanın olmayan vatandaşlarımıza yönelik, bugün Derbent köyünde vatandaşımızın kimlik başvurusunu ikametgahında aldılar" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR