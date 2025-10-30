Haberler

Batmanlı Gezgin Bali'de Maymunların Hedefi Oldu

Batmanlı Gezgin Bali'de Maymunların Hedefi Oldu
Güncelleme:
Ali Adanır, Bali'deki Uluwatu Tapınağı'nda maymunların cep telefonunu ve güneş gözlüğünü kapmasıyla ilginç anlar yaşadı. Olayları kaydeden Adanır, gezginlere maymunlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa'nın farklı yerlerini gezmesiyle tanınan Batmanlı gezgin Ali Adanır, bu kez rotasını Endonezya'nın ünlü turistik merkezi Bali Adasına çevirdi. Bali'deki tarihi Uluwatu Tapınağında Adanır, tapınak bahçesinde art arda iki kez maymunların hedefi oldu. Adanır önce cep telefonunu, üç gün sonra ise güneş gözlüğünü maymunlara kaptırdı.

Batmanlı gezgin Ali Adanır'ın Bali gezisi ilginç anlara sahne oldu. Endonezya'nın ünlü turistik merkezi Bali Adasına düzenlediği geziyi kayıt altına alan Adanır'ın başına hiç beklemediği bir olay geldi. Adanır'ın cep telefonunu ve gözlüğü maymunlar tarafından 'Gasp' edildi. Adanır, "Olay Bali'nin Uluwatu Tapınağı'nın bahçesinde gerçekleşti. Ben bahçede siyah çiçekleri çekerken telefonumu cebimden çıkarttım ve arkadan bir maymun yaklaştı. Hızlı bir şekilde elimden telefonu alıp kayıplara karıştı" dedi.

Soğukkanlılığını koruyan gezgin, maymunun takas için geri geleceğini düşünerek bir dakika bekledi. Adanır hayvan yaklaştığında ise çekirdek ve pet şişedeki su gibi farklı yiyecekleri teklif etti, ancak maymun telefonu bırakmadı. Adanır, "Yedek telefonumla video kaydını durdurup maymunun elindeki telefonu çaldırdım. O sırada maymun korkmuş olmalı ki elindeki telefonu fırlattı. Hemen ben telefonumu alıp telefonuma kavuşmuş oldum" diye konuştu.

Bu olaydan sadece üç gün sonra, Adanır aynı bölgede bu kez güneş gözlüğünü bir maymuna kaptırdı. Gezgin, ikinci kapılma olayını ise daha kısa sürede çözdüğünü belirterek, "Aynı bölgeye gittim. Bu sefer de gözlüğümü maymunlara kaptırdım. Maymun gözlüğün galiba çakma olduğunu anladı. Küçük bir takasla ben bu sefer hızlı bir şekilde gözlüğümü almış oldum" şeklinde konuştu.

Yaşadığı bu sıra dışı deneyimlerin ardından Ali Adanır, seyahat severlere önemli bir tavsiyede bulunarak, "Kesinlikle gezsinler. Gezmekten korkmasınlar ama maymunlara da dikkat etsinler" ifadelerini kullandı. - BATMAN

