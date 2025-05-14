Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Batman'da Şeyh Halid Anma Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Batman'da Şeyh Halid Anma Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesinde her yıl düzenlenen Şeyh Halid anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Katılımın artması bekleniyor ve etkinlikler 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Batman'da Şeyh Halid'i anma etkinliği için hazırlıklar tamamlandı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde Şeyh Halid Türbesi'nde her yıl düzenlenen anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Batman'a 8 kilometre uzaklıktaki ziyaret alanında hummalı bir hazırlık süreci yürütülürken, misafirlerin konaklaması için yüzlerce çadır kuruldu. Etkinlikler, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde başlayacak ve 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra sona erecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şeyh Selman Bağdu, "2025 yılı Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Programımız 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak, 18 Mayıs Pazar öğleden sonra sona erecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımın her yıl arttığını belirten Bağdu, "Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan olduğu gibi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçimiz olacak. Batman olarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda da gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'a geri döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.