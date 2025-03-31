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Batman'da Sağanak Yağış Felç Etti: Cadde ve Sokaklar Su Bastı

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Batman kent merkezinde ve Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu. Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Ekipler, su baskınlarının ve heyelan durumlarının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı

BATMAN - Batman kent merkezi ve Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve sel, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden olurken, Sason ilçesinde ise heyelana neden oldu. Ekiplerin sağanağın etkili olduğu yerlerde çalışmaları devam ediyor.

Batman'da Sağanak Yağış Felç Etti: Cadde ve Sokaklar Su Bastı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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