Batman'da Camiilerde Yağmur Duası Yapıldı

Güncelleme:
Batman'da uzun süredir yağış yaşanmaması üzerine İl Müftülüğü'nün düzenlediği yağmur duası etkinliği büyük katılım sayesinde gerçekleştirildi. Camilerde yapılan dua ile vatandaşlar ve çiftçiler, ekili arazilerin suya ihtiyaç duyduğunu vurgulayıp yağmur için Allah'a yalvardı.

Batman'da uzun süredir yağışın görülmemesi üzerine İl Müftülüğü'nün çağrısıyla kent genelindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. İmamlar tarafından okunan duanın ardından cemaat, yağmur yağması için iki rekat namaz kıldı.

Kuraklığın etkisini günlük yaşamda hissettirmeye başladığı Batman'da, vatandaşlar ve çiftçiler cami avlularında bir araya gelerek ellerini semaya açtı. Ekili arazilerin suya ihtiyaç duyduğunu belirten çiftçiler, yağmurun gecikmesi halinde ürün kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Gençlerden yaşlılara birçok kişinin katıldığı yağmur duasında vatandaşlar, bölgedeki kuraklığın sona ermesi için dua ederek yağış temennisinde bulundu. - BATMAN

