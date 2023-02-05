Batman'da 270 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, 270 yerleşim yeri yolunu kapattı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Batman - Siirt kara yolunda saatlerce ulaşım durdu. Kar yağışının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Sason'da 90, Kozluk ilçesine 95, Gercüş ilçesinde 55, Beşiri ve Hasankeyf ilçeleri ile merkeze bağlı köy 30 ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman Valiliği koordinesinde 112 merkezinde acil durum müdahale masası kuruldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla bir süre yolda beklemek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Beklenen karın geldiğini belirten vatandaşlardan Metin Aktaş, bekledikleri karın geldiğini ve hayvanlarıyla uğraştıklarını kaydetti.

Aniden bastıran yoğun kar yağışıyla yolun kapanmasıyla bir süreliğine yolda mahsur kaldıklarını dile getiren Tahsin Aktaş ise, yoğun kar yağışı olduğunu ve yolların açılmasıyla yollarına devam edeceklerini umduklarını aktardı.

Kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Mardin-Batman bağlantısının sağlandığı ve kapanan Ayrancı Geçidini açan ekipler, yolu tekrar ulaşıma açtı. Hummalı çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.