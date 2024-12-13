Üye Girişi
Haberler
İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

ABD'den zirve sonrası ilk açıklama! Erdoğan ile 2 konuyu görüşmüşler

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Başsavcıdan Adliye Çalışanlarına Kahvaltı Sürprizi

Başsavcıdan Adliye Çalışanlarına Kahvaltı Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, sabah saatlerinde mesaiye erken gelen adliye çalışanlarına kahvaltı ısmarlayarak onları ödüllendirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, sabah mesaiye erken gelen adliye çalışanlarına kahvaltı ısmarladı.

Nevşehir Adliyesi çalışanları bu sabah anlamlı bir sürprizle güne başladı. Adliye çalışanları, mesaiye başlamak için sabah saat 07.00'den itibaren adliyeye geldiklerinde Başsavcıyı Durmuş Ali Karakoca tarafından kapıda karşılandı. Başsavcı, adliyeye erken gelen ilk 20 personele kahvaltı ısmarladı.

"Geç gelenin cezalandırıldığı değil, erken gelenin ödüllendirildiği bir anlayışı benimsemek" fikriyle hareket ettiğini söyleyen Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, bu uygulama ile çalışanlardan büyük takdir topladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
img

Zehra'nın 2 kız kardeşi varmış
img

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 13 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 13 ARALIK: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? CUMA NAMAZI SAATLERİ | 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.