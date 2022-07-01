Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a, Kayseri Adliyesi'nde veda programı düzenlendi. Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a, Kayseri Adliyesi'nde veda programı düzenlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Başsavcı Abdulkadir Akın, personellerle vedalaştıktan sonra Kayseri Adliyesi'nden ayrıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı olarak 2017 yılında atanan Akın'ı; Kayseri Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personeller uğurladı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Kayseri Adliyesi Balıkesir Başsavcı Yerel Haberler

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