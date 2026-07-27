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Başmakçı'da Sebze Üretim Alanlarında Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yapıldı

Başmakçı'da Sebze Üretim Alanlarında Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, sebze üretim alanlarında hastalık ve zararlı etmenlere yönelik kontroller gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan saha çalışmalarında, bitki sağlığının korunması ve erken önlem alınması amacıyla üretim alanları incelendi, üreticilere mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, sebze üretim alanlarında hastalık ve zararlı etmenlere yönelik kontroller yapıldı.

Bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması, bitki sağlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hastalık ile zararlıların erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından açıkta yetiştiricilik yapılan sebze üretim alanlarında incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde üretim alanlarının mevcut durumu değerlendirilirken, üreticilere bitki sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri konusunda teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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