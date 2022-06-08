Başkentte yürek ısıtan görüntü - Haberler

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Başkentte yürek ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkentte yürek ısıtan görüntü

Ankara'yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı.

Ankara'yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları'nda dün yaşanan fırtına ve sağanak yağış sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinin dışarıdaki manav reyonunun üzerindeki örtü fırtına sırasında uçtu. Bunu gören yoldan geçen bir vatandaş tezgahtaki ürünler yağıştan zarar görmesin diye üzerlerini örtü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çankaya Fırtına Ankara Yerel Haberler

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