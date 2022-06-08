Başkentte yürek ısıtan görüntü - Haberler

Başkentte yürek ısıtan görüntü Ankara'yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. Ankara'yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları'nda dün yaşanan fırtına ve sağanak yağış sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinin dışarıdaki manav reyonunun üzerindeki örtü fırtına sırasında uçtu. Bunu gören yoldan geçen bir vatandaş tezgahtaki ürünler yağıştan zarar görmesin diye üzerlerini örtü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Çankaya Fırtına Ankara Yerel Haberler

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