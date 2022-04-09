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Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

İki belediye başkanı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOKİ Başkanlığı, Adalet Bakanlığında ilçelerindeki projeler hakkında bilgi almak çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye Başkanları Osmaneli ve Pazaryeri için AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile birlikte projeler için bakanlıkların yapacağı katkılar ve destekler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zekiye Tekin, Münür Şahin, Osmaneli, Ankara, Yerel, Haberler

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