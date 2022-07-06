Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'ni Anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katıldığı radyo programında 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmaları anlattı.

TRT Çukurova Radyosu'nda yayınlanan 'Akdeniz'den Toroslar'a programında konuşan Tarhan, Tece Mahallesi'nde kurulan 'Mutlu Mezitli Yaşam Uluslararası Gönüllülük ve Deneyim Merkezi' hakkında bilgi verdi. Başkan Tarhan, 'Gençlik Servisleri Merkezi' ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Tarhan, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Meksika, İtalya, İspanya, Almanya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa gibi sadece Avrupa'dan değil tüm dünyadan gençlerle Türk gönüllü üniversite öğrencisi gençlerimizi ve 10-14, 14-18 yaş arasındaki geleceğimiz, gençlerimizi kültürel paylaşımlarla bir araya getiriyoruz. 2016 yılından bugüne kadar pek çok dünya gencine gönüllü faaliyetlerde ev sahipliği yaptık. Hep birlikte öğrendik, öğreniyor ve deneyimliyoruz. Gönüllü yabancı ve Türk gençlerimiz ikişer haftalık yaz okulları kurslarında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, buz kırma etkinlikleri ile Mezitli Mutlu Yaşam Merkezimizde açık havada ve yine paydaşlarımızdan 'Değer Akademi Mezitli' kurs merkezinde etüt ortamında deneyimleyerek öğreniyorlar. Tüm bu faaliyetler ortak dil olarak, İngilizce gerçekleşiyor. Böylece tüm gençlerimiz maruz kalarak günlük ve teorik İngilizce kavramlarını, farklı dünya ülkelerinden kentlerden misafirlerimiz ile pekiştiriyorlar."

Tarhan, bu yaz döneminde kursta, 22'si yabancı olmak üzere toplam 87 öğrencinin bulunduğunu da aktardı.

ANKA / Yerel