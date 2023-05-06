Başkan Suer, ilçe pazarında esnafın sorunlarını dinledi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçe pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Suer, AK Parti heyetiyle ilçede ilk olarak muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi. Ardından ilçe pazarında esnaf bir araya gelen Başkan Suer ve heyet sonrasında Küçük Sanayi sitesi ziyaret etti. Son olarak ilçeye bağlı Üyük Köyünde yaşamını sürdüren vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Suer ve heyet devam eden projeler ve çalışmalar hakkında köy sakinlerine bilgi verdi.

Programa; AK Parti miletvekili adayı Halil Eldemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. - BİLECİK