Başkan Soyer, Mezun Olduğu Lisenin Ayran Gününe Katıldı - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nde düzenlenen geleneksel ayran gününe katıldı. Başkan Soyer öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisini izledi ve müzik grubunun şarkılarına eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nde, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ayran gününe katıldı. BAL Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Keskiner, Bornova Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Doğmuş, öğrenciler, mezunlar, veli ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Tunç Soyer okul mezunlarının yönetmenliğini üstlendiği, öğrencilerin de rol aldığı "Gizemli Köşk" isimli tiyatro oyununu izledi ve öğrencilerden oluşan Vatka Grubu'nun şarkılarını dinledi.