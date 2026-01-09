Haberler

Özcan: "Özgür ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük paya sahiptir"

Özcan: 'Özgür ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük paya sahiptir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında basının önemine ve gazetecilerin topluma katkılarına vurgu yaptı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini belirten Özcan, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Özcan mesajında, "Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin oluşması ve kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Zor şartlar altında, kamuoyuna dürüstlük ve özveriyle gerçek bilgiyi ulaştırmak için çalışan gazetecilerimiz, toplumun aydınlık yüzünün teminatıdır" dedi.

Demokratik düzenin sağlıklı işlemesinde basın kuruluşlarının önemli bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Özcan, "Basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna yansıtarak, toplumda huzur ve güven ortamının oluşmasına önemli katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte basının sorumluluğunun arttığını vurgulayan Özcan, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra internet ve sosyal medyanın da haberleşmede önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Özcan, "Tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber yapmak, toplumu doğru bilgilendirmek ve doğruları korkusuzca kamuoyuna yansıtmak basın mensuplarımızın en önemli görevidir" şeklinde konuştu.

Malatya basınının kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özcan, "Yerel basınımız yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Malatya basını, kentin sesi olarak güçlü bir iletişim köprüsü görevini üstlenmektedir" dedi. Özcan, mesajının sonunda kamu yararını gözeterek büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı