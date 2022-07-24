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Başkan Olay: "Bertiz bölgesinin standardını yükselttik"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Olay: 'Bertiz bölgesinin standardını yükselttik'

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesine kazandırdıkları grup yolu projesini inceleyerek, "Son asfalt çalışmalarını yaptığımız bu yolumuz yüksek standardıyla bölgeye yakışır bir hizmet oldu" dedi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesine kazandırdıkları grup yolu projesini inceleyerek, "Son asfalt çalışmalarını yaptığımız bu yolumuz yüksek standardıyla bölgeye yakışır bir hizmet oldu" dedi.

Başkan Okay, Bertiz bölgesini ziyaret etti. Ortaya koydukları çalışmaları yerinde anlatan Başkan Okay, özellikle Kılağlı-Kabasakal arasına yapılan grup yolunun önemine dikkat çekti. Başkan Okay, "Dulkadiroğlu'nun kalkınması ve zenginleşmesi adına birçok çalışma ortaya koyduk. Özellikle Bertiz bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla bölgenin standardını yükselttik. Göreve geldiğimizde en önemli konunun ulaşım olduğunu ifade etmiştik. Bunun için de bölgeye çok önemli ulaşım projeleri kazandırdık. İlk olarak kilit parke, asfalt çalışması ve stabilize yol çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların yanı sıra, gurup yolu çalışmalarında da bulunduk. Kılağlı mahallemiz ile Kabasakal mahallemiz arasında önemli bir gurup yolu çalışması yaptık. Bu yol bölge ulaşımına çok büyük katkı sağladı. Şuan son asfalt döküm işlemleri yapılıyor. Bu çalışmanın ardından yolumuz tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu bağlamda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dulkadiroğlu Necati Okay Yerel Haberler

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