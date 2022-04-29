Başkan Oktay, belediye personeliyle bayramlaştı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi belediye personelleriyle bayramlaştı, mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi personelleriyle bayramlaştı. Pandemi nedeniyle toplu bayramlaşmanın yapılmadığı 2 yılın ardından gelenek bu sene de devam etti. Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Hakan Köksal'ın da katıldığı bayramlaşmalar ilk olarak Marmaris Hizmet Binası'nda başladı.

Ardından İçmeler Ana Hizmet Binası, Makine Araç Parkı ve Zabıta Müdürlüğü ile devam etti. Geçici Hayvan Bakımevi'ni de ziyaret eden Başkan Oktay, Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanan Veterinerler Günü nedeniyle burada görevli veteriner hekimlerin hem günlerini hem de bayramlarını kutladı.

Tüm personelin sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Oktay "Sezon geldi, işimiz artıyor. Ama biz size güveniyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz için Marmaris'i hazırlayacağız. Halkımıza hizmet vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diyerek 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hem de Ramazan Bayramını kutladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel